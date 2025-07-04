Российские военные из группировки войск «Центр», направляясь на задачу под Красноармейском (Покровском), подверглись атаке FPV-дрона противника, устроившего засаду на дороге. Об этом сообщает Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

— Парни из группировки войск «Центр» ехали на задачу под Покровском и нарвались на FPV-дрон ждун, который ждал их в засаде и атаковал, — говорится в сообщении.

По данным канала, беспилотник, прозванный «ждун-убийца», находился в режиме ожидания и атаковал, когда российские бойцы приблизились. Военные открыли огонь из ружей и смогли уничтожить вражеский дрон.

Также стало известно, что бывший украинский военный Александр Постоенко рассказал, что на протяжении почти двух недель прятал в своем доме под Красноармейском группу солдат ВС России, в то время как по соседству жили бойцы ВСУ.

ВСУ казнили 26 российских военных, которых взяли в плен или ранили в зоне спецоперации с февраля 2022 года. Одного из них убили в Донецкой области в конце прошлого года. Об этом стало известно 30 июня из доклада Управления верховного комиссара ООН по правам человека о положении в области прав человека на Украине с 1 декабря 2024 года по 31 мая 2025 года.