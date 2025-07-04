Украинские зэки из спецбатальона "Шквал" пропали без вести

В российских силовых структурах сообщили, что под Волчанском в Харьковской области пропали большинство из бывших украинских заключенных, которых набрали в спецбатальон "Шквал".

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Как сообшает ТАСС, представитель силового ведомства обратил внимание, что в украинских социальных сетях сейчас родственники публикуют множество объявлений о поиске своих родных из батальона "Шквал" 57-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ, которые перестали выходить на связь.

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Судя по объявлениям, эти военные пропали без вести в 20-х числах июня под Волчанском, когда украинское командование предпринимало многочисленные и безуспешные попытки контратак.

О разгроме украинских зэков из батальона "Шквал" сообщалось также в феврале этого года. Подразделение потеряло около половины своего состава в Курской области.