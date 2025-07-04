Силы безопасности Марий Эл перевели в режим повышенной готовности

Силы безопасности Марий Эл переведены в режим повышенной готовности из-за падения беспилотников в соседних регионах. Об этом рассказал глава республики Юрий Зайцев.

«Для усиления мер безопасности и оперативного реагирования на возможные угрозы принял решение перевести органы управления, силы и средства республики в режим повышенной готовности», — написал он в своём Telegram-канале.

Зайцев заметил, что режим повышенной готовности связан с фактами «падения беспилотников на территории других регионов».

Он поставил задачу органам исполнительной власти и местного самоуправления также повысить бдительность.

Ситуация в Марий Эл находится под контролем, добавил Зайцев.

Минобороны сообщило, что за вечер 4 июля системы ПВО уничтожили пять дронов над российскими регионами.