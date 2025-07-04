Сырский прокомментировал слова комбата ВСУ о "дебильных приказах"

Главком ВСУ Александр Сырский прокомментировал скандал вокруг заявлений комбата 47-й бригады "Магура" Александра Ширшина, который обвинил командование в некомпетентности из-за "дебильных приказов". Об это пишет "Украинская правда".

По словам Сырского, Ширшин хочет привлечь к себе внимание. Главком ВСУ также заявил, что комбат находится в отпуске за пределами Украины, после окончания которого его переведут на другое место службы.

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В мае Ширшин заявил, что написал рапорт на увольнение, и назвал украинских генералов бестолковыми, а приказы командования - "дебильными".

Он также заявлял, что в Курской области получал задания, которые с самого начала были обречены на провал и подвергали личный состав риску неоправданных потерь. По его словам, все это происходило неоднократно, без учета предыдущего опыта.