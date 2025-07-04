В Турции не стали комментировать сообщения о присоединении к коалиции БПЛА

Турция не комментирует информацию о присоединении к «коалиции дронов».

Об этом сказали РИА Новости в администрации президента республики Реджепа Тайипа Эрдогана.

«Мы не комментируем данные сообщения, следует обратиться напрямую в соответствующие ведомства», — отметил собеседник агентства.

В администрации Эрдогана заявили, что республика выступает за справедливый мир и «оказывает все посреднические усилия для урегулирования конфликта» на Украине.

Ранее Министерство обороны Латвии заявило, что Бельгия и Турция планируют присоединиться к «коалиции дронов», в которую входят государства, закупающие дроны для киевского режима.