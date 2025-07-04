Британия собирает экстренное совещание по сохранению боеспособности Украины

По данным американского издания Politico, Великобритания проведет на следующей неделе встречу так называемой коалиции желающих по помощи Украине.

В материале отмечается, что инициаторами встречи стали Париж и Лондон, а само заседание намечено на 10 июля.

"На повестке дня – как сохранить боеспособность Украины", - сообщает издание.

Кроме этого, по данным американских журналистов, на встрече европейские лидеры будут обсуждать, как усилить давление на Россию и продолжить работу над следующими шагами.

Ранее Politico сообщало, что замедление поставок оружия и боеприпасов Украине со стороны США может оказать существенное влияние на ход конфликта. Сегодня Владимир Зеленский сообщил, что обсудил по телефону с президентом США Дональдом Трампом возможность усиления украинской системы ПВО.