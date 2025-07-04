Командующий ВСУ сделал шокирующее заявление об атакующих Украину «Геранях»

Глава сил беспилотных систем ВСУ Роберт Бровди с позывным «Мадьяр» призвал готовиться к беспрецедентным атакам России. По мнению украинского военного, в перспективе в российских атаках на Украину будут участвовать более тысячи «Гераней».

Мадьяр заявил, что никого не пугает, но считает, что Киев не сможет оперативно предвидеть все варианты усовершенствования всюду достижимой БПЛА «Герань».

«Будет и 1000 единиц в сутки и больше», - заявил военный ВСУ, со ссылкой на анализ разведданных.

Также он призвал всех немедленно «включить мозги».

В России объяснили страх Киева перед новой «Геранью»

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