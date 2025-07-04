Командующий ВСУ сделал шокирующее заявление об атакующих Украину «Геранях»

Московский Комсомолец

Глава сил беспилотных систем ВСУ Роберт Бровди с позывным «Мадьяр» призвал готовиться к беспрецедентным атакам России. По мнению украинского военного, в перспективе в российских атаках на Украину будут участвовать более тысячи «Гераней».

Командующий ВСУ сделал шокирующее заявление об атакующих Украину «Геранях»
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Мадьяр заявил, что никого не пугает, но считает, что Киев не сможет оперативно предвидеть все варианты усовершенствования всюду достижимой БПЛА «Герань».

«Будет и 1000 единиц в сутки и больше», - заявил военный ВСУ, со ссылкой на анализ разведданных.

Также он призвал всех немедленно «включить мозги».

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