Израильские военные провели операцию на территории Сирии

Военные Израиля провели пятичасовую операцию на территории Сирии, сообщает телеканал Al Mayadeen. Они высадились ранним утром с трех вертолетов в районе населенного пункта Яфур — в десяти километрах от Дамаска передает Лента.ру.

"Израильский спецназ осуществил выброску десанта в районе Яфур в пригороде Дамаска, примерно в десяти километрах от столицы", — сказано в сообщении.

По данным Al Mayadeen, целью израильских сил была база, ранее принадлежавшая Республиканской гвардии Сирии. После завершения операции военные Израиля покинули сирийскую территорию.