Стала известна судьба предназначенного для Украины американского оружия

Оружие, которое было обещано Украине, администрация президента США Дональда Трампа уже направляла в Израиль. Об этом в комментарии Ленте.ру рассказал политический аналитик, руководитель «Дубравский Консалтинг» Павел Дубравский.

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«Дональд Трамп сослался на существование национальной угрозы и тем самым решил использовать ее [военную помощь Украине] для поддержки Израиля в его конфликте с Ираном», — объяснил он.

При этом, по словам политолога, выделенное оружие уже де-юре стало украинским. Часть военной помощи, предназначенной Украине, уже находилась на территории Польши, но ее поставки были отменены. При этом в Израиль вооружение для Украины начало поставляться еще до того, как Дональд Трамп объявил о приостановке помощи для Киева, добавил Павел Дубравский.

Трамп приостановил поставки оружия на Украину

Ранее стало известно, что поставки американского вооружения оказались темой телефонного разговора президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского. Беседа продолжалась около 40 минут.