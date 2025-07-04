Удар «Кинжалом» по Киеву назвали предупреждением Зеленскому

Удар по военным объектам в Киеве в том числе с помощью ракетного комплекса «Кинжал» является предупреждением президенту Украины Владимиру Зеленскому. Такое мнение высказал сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов, передает РИА Новости.

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«Массированный удар по военным объектам в Киеве является предупреждением Зеленскому, что за каждый террористический акт в отношении России и ее граждан последует неминуемое наказание», — рассказал Рогов.

Он добавил, что Вооруженные силы Российской Федерации нанесли высокоточные удары по военным объектам в Киеве, что приближает наступление мира на южнорусских землях.

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Ранее стало известно, что в Кривом Роге в результате взрыва поврежден объект инфраструктуры. Отмечалось, что в результате удара в городе также пропал свет.