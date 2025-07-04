Удар «Кинжалом» по Киеву назвали предупреждением Зеленскому

Lenta.ru

Удар по военным объектам в Киеве в том числе с помощью ракетного комплекса «Кинжал» является предупреждением президенту Украины Владимиру Зеленскому. Такое мнение высказал сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов, передает РИА Новости.

Удар «Кинжалом» по Киеву назвали предупреждением Зеленскому
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«Массированный удар по военным объектам в Киеве является предупреждением Зеленскому, что за каждый террористический акт в отношении России и ее граждан последует неминуемое наказание», — рассказал Рогов.

Он добавил, что Вооруженные силы Российской Федерации нанесли высокоточные удары по военным объектам в Киеве, что приближает наступление мира на южнорусских землях.

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Ранее стало известно, что в Кривом Роге в результате взрыва поврежден объект инфраструктуры. Отмечалось, что в результате удара в городе также пропал свет.