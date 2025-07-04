Польское издание Interia утверждает, что Россия направила на фронт большую партию новейших танков Т-80БВМ, которые примут участие в наступлении на Красноармейск (Покровск) и бросят серьезный вызов ВСУ.

В материале говорится, что новые танки были направлены в зону боевых действий с завода "Омсктрансмаш", который входит в состав концерна "Уралвагонзавод". При этом подчеркивается, что это уже вторая партия за последний месяц и третья за два месяца. Но до этого на фронт отправлялись танки Т-90М Прорыв-3 и Т-72Б3М.

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Польские авторы называют Красноармейск стратегическим городом, от которого расходятся транспортные пути на большую часть линии фронта.