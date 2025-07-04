Четыре человека погибли в результате удара вооруженных сил Украины (ВСУ) по Петровскому району Донецка. Об этом в своем телеграм-канале сообщил глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин.

Он рассказал, что атака была совершена около полудня 4 июля. ВСУ использовали ракеты шрапнельного типа к реактивной системе залпового огня (РСЗО) HIMARS.

«Погибли четыре человека: женщины 1994 и 1986 годов рождения, мужчины 1988 и 1983 годов рождения», – написал Пушилин.

Еще четыре человека – двое мужчин и столько же женщин – получили различные ранения. Повреждений одной из пострадавших оцениваются как тяжелые.

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Глава ДНР добавил, что всем пострадавшим оказывают необходимую медицинскую помощь. Также он выразил соболезнования родным погибших.