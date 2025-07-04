По словам украинского уполномоченного по вопросам лиц и пропавших без вести при особых обстоятельствах Артура Добросердова, более 70 тысяч украинцев считаются пропавшими без вести. На же деле всё обстоит для Украины гораздо хуже.

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Известный военный эксперт Андрей Марочко рассказал "МК", что Украина серьезно занижает свои потери в зоне СВО, чтобы не выплачивать социальные выплаты родственникам погибших военнослужащих.

Он отмечает, что замалчивание нелегитимным режимом Зеленского своих военных потерь – это факт, установленный гуманитарными и международными организациями. Ещё одним фактом, демонстрирующий истинное отношение режима Зеленского к гражданам Украины, является тот факт, что после переговоров в Стамбуле, прошедших в 2022 году, Украина ни разу не забирала тела своих погибших военнослужащих.

"Мы знаем, что Украине было передано более 6 тысяч тел украинских военнослужащих, и недавно президент Владимир Путин заявил, что Россия готова передать ещё порядка 3 тысячи тел украинских военнослужащих, которые находятся на освобожденной от украинских войск территории Курской области. Если это мы распространим эти цифры украинских потерь на всю линию боевого соприкосновения, то цифры получаются ужасающие", – заявляет Марочко.

Также Марочко утверждает, что захоронение убитых украинских военнослужащих в братских могилах и объявление их пропавшими без вести очень выгодны для нелегитимного киевского режима, поскольку сейчас украинская экономика поддерживается Западом за счет спонсорских взносов и не может выплачивать социальные гарантии собственным гражданам.

"Так что 70 тысяч пропавших без вести – это очень заниженная цифра, и эта цифра, по моим подсчётам, должна увеличиться в десятки раз. Если мы посмотрим на сводки Министерства обороны, то умножайте украинские потери на три: сюда входят и безвозвратные потери, и санитарные потери, и пропавшие без вести - то есть цифры очень и очень серьезные, - считает эксперт.

Нелегитимный режим Зеленского, управляющий сегодня Украиной, всеми силами пытается сдержать наступление российских войск в зоне СВО, не считаясь с потерями собственных военнослужащих. Так, на днях российские войска освободили первый населенный пункт на территории Днепропетровской области - село Дачное, водрузив туда российский флаг.