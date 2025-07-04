ФРГ ведет переговоры с Соединенными Штатами о покупке систем противоракетной обороны Patriot для их передачи Украине.

Соответствующее заявление на брифинге сделал официальный представитель кабмина Германии Штефан Корнелиус, пишет РИА Новости.

"Есть разные способы восполнить эти пробелы с Patriot. Вы назвали один из них", - заявил Корнелиус в ответ на вопрос, планирует ли правительство ФРГ приобрести у американской стороны зенитно-ракетные комплексы Patriot для последующей передачи Украине.

Он подтвердил, что Берлин "ведет интенсивные переговоры" и озабочен снабжением Украины системами противоракетной обороны в условиях приостановки поставок вооружений со стороны Соединенных Штатов.

В Германии высказались о прекращении военной помощи Украине от США

Российская Федерация считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, непосредственно вовлекают страны Североатлантического альянса в конфликт и являются "игрой с огнем". Министр иностранных дел России Сергей Лавров говорил о том, что любые грузы, содержащие продукцию военного назначения для украинской стороны, станут законной целью для ВС РФ. Пресс-секретарь Президента России Дмитрий Песков указывал на то, что накачивание бывшей советской республики оружием со стороны Запада не способствует переговорному процессу и будет иметь отрицательный эффект.