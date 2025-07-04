Министр обороны США Пит Хегсет в одностороннем порядке распорядился приостановить поставки вооружений Украине, сообщает телеканал NBC со ссылкой на трех помощников-конгрессменов и бывшего американского чиновника.

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«Приостановка поставок военной помощи на Украину была односторонним шагом министра обороны Пита Хегсета», — поделились подробностями авторы публикации.

В материале речь идет о том, что Хегсет уже третий раз самостоятельно блокирует поставки вооружений бывшей советской республике — предыдущие случаи произошли в феврале и мае, и оба раза решения были отменены спустя несколько дней. Вместе с тем внутренняя проверка Пентагона показала, что продолжение помощи Киеву не подорвет обороноспособность Соединенных Штатов.

1 июля о приостановке поставок боеприпасов и вооружений из США на Украину в условиях истощения американских запасов сообщила газета Politico. Представитель Белого дома Анна Келли подтвердила в интервью телеканалу NBC факт приостановки поставок продукции военного назначения. По ее словам, решение было принято для того, чтобы поставить интересы Вашингтона на первое место.

Российская Федерация считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, непосредственно вовлекают страны Североатлантического альянса в конфликт и являются "игрой с огнем". Министр иностранных дел России Сергей Лавров говорил о том, что любые грузы, содержащие продукцию военного назначения для украинской стороны, станут законной целью для ВС РФ. Пресс-секретарь Президента России Дмитрий Песков указывал на то, что накачивание бывшей советской республики оружием со стороны Запада не способствует переговорному процессу и будет иметь отрицательный эффект.