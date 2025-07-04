Bloomberg сообщил о планах Германии закупить тысячи танков и БМП

Правительство Германии обсуждает масштабную закупку 1 тыс. танков и 2,5 тыс. БМП общей стоимостью около 25 млрд евро для оснащения семи бригад НАТО.

Власти Германии обсуждают возможность закупки 1 тыс. танков и 2,5 тыс. бронированных машин пехоты общей стоимостью около 25 млрд евро, сообщает ТАСС со ссылкой на Bloomberg.

Окончательная сумма сделки может быть ниже, так как переговоры все еще продолжаются. Планируется, что согласование госзакупок завершится в ближайшие месяцы, а голосование в Бундестаге по проекту может пройти к концу года.

Согласно источникам, НАТО поручила Германии сформировать семь армейских бригад, которые и будут оснащены новой техникой. Предполагается закупка танков Leopard 2 и БМП GTX Boxer, производимых европейским концерном KDNS, германской Rheinmetall и совместным предприятием ARTEC. План рассматривают министр обороны Борис Писториус и руководство Бундесвера, однако официальные представители Минобороны отказались комментировать информацию о возможных закупках.

Параллельно правительство Германии планирует отдельную закупку 1 тыс. боевых бронированных машин Patria у финской одноимённой компании для замены устаревших бронетранспортеров Fuchs. Как отмечает агентство, этот заказ уже получил предварительное одобрение. Производство Patria будет вестись совместно с KDNS и немецкой FFG, при этом 90% работ пройдут на заводах Германии, а стоимость контракта оценивается примерно в 2 млрд евро.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Германия приняла решение засекретить информацию о поставках вооружений на Украину. Германия отказалась поставлять ракеты Taurus Киеву. США обвинили в Германии в том, что Вашингтон «переходит на сторону России» в конфликте на Украине.