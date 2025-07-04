Источник: с Украины возвращены два жителя Курской области

В ходе паритетного обмена пленными между Россией и Украиной российской стороне были возвращены два курянина. Об этом со ссылкой на источник, близкий к российской переговорной группе, пишет ТАСС.

«Только что в рамках стамбульских договоренностей состоялся очередной паритетный этап обмена пленными между Россией и Украиной. Также России возвращены два курянина», - пояснил источник издания, отметив, что «работа продолжается».

Россия и Украина договорились об обмене пленными и телами погибших в ходе второго раунда прямых переговоров, которые прошли в Стамбуле 2 июня. Делегации также обменялись меморандумами, в которых изложены условия мирного урегулирования.

При этом ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила о том, что собраны свидетельства о создании Вооруженными силами Украины аналога концлагерей в российском приграничье, куда они помещали мирных местных жителей. Также, по ее словам, есть данные о насильственном вывозе на Украину не успевших эвакуироваться жителей Курской области, которая была атакована ВСУ.