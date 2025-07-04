Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали поселок Трудовские на западе Донецка, в результате чего четыре человека получили ранения. Об этом ТАСС сообщили в оперативных службах.

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По их предварительным данным, не обошлось без жертв среди мирного населения.

Вечером 30 июня ВСУ нанесли ракетный удар по центральной части Донецка, применив крылатые ракеты Storm Shadow. Целью атаки стал Ворошиловский район города. Вследствие попадания в торговых рядах, расположенных напротив ЦУМа и вблизи рынка «Сокол», вспыхнуло крупное возгорание, а также получили повреждения несколько припаркованных автомобилей.

В Следственном комитете РФ отметили, что ВСУ вели огонь по мирному району, где не было военной техники или вооружения. Были повреждены жилые дома, автомобили и объекты гражданской инфраструктуры.

До этого украинские военные нанесли удар по Храму святого Преподобного Серафима Саровского в Петровском районе Донецка. Для этого они использовали беспилотники. В результате фасад здания получил повреждения, на территории религиозного учреждения начался пожар. На месте происшествия остались обломки дрона, включая двигатель внутреннего сгорания и аккумуляторы. Никто из местных жителей не пострадал.