Россия вернула с Украины группу пленных военнослужащих

В пятницу российская и украинская стороны вернули группы военнослужащих обеих стран согласно достигнутым в Стамбуле договоренностям, сообщило Минобороны.

С подконтрольной киевскому режиму территории возвращена группа российских военных, взамен передана группа военнопленных ВСУ, указало ведомство в своем Telegram-канале.

Сейчас возвращенные российские военные находятся в Белоруссии, им оказывается необходимая психологическая и медицинская помощь. Их всех доставят в Россию для лечения и реабилитации в медицинских учреждениях Минобороны.

Прошлый обмен проходил 26 июня.

До этого подобные обмены проходили 9, 10, 12, 14, 19 и 20 июня.