Главы МИД Польши Радослав Сикорский заявил о том, что в результате российских ударов по Киеву якобы было повреждено здание консульского отдела посольства. Об этом пишет РИА Новости.

По словам Сикорского, он поговорил с послом на Украине Петром Лукасевичем и выяснил, что «все живы и здоровы». При этом каких-либо доказательств повреждения здания министр не привел.

«Украине срочно нужны средства ПВО», - написал Сикорский в социальной сети Х.

Сегодня Владимир Зеленский заявил о том, что ночью Украина столкнулась с одним из крупнейших воздушных ударов. СМИ писали, что по Киеву и его окрестностям было выпущено около двенадцати баллистических ракет, запущенных из оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер-М».

Зеленский отреагировал на мощные удары по Киеву

А координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев уточнил сегодня в своем Telegram-канале, что основной удар в Киеве и Киевской области был нанесен по пунктам управления, складам, тренировочным лагерям и объектам ГСМ. При этом атака вызвала перегрузку систем противовоздушной обороны, отметил он.