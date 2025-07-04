Названы особенности российской «Горгоны»

Российский гексакоптер «Горгона» может уничтожать здания и укрепления противника.

Особенности тяжелого аппарата назвали представители компании «АвиаТехноЛаб» в беседе с «Известиями».

«Горгона» может нести до 10 килограммов полезной нагрузки. «Это позволяет нести мину ТМ-62 и мощные инженерные заряды. С помощью дрона можно уничтожать блиндажи и даже "разбирать" здания: 10 килограммов — это солидно. С нашим гексакоптером бойцы даже здание с личным составом противника сносили. Конечно, подойдет аппарат и для дистанционного минирования», — сказал сотрудник компании Святослав.

Также дрон можно использовать для снабжения передовых частей. Дальность полета беспилотника с возможностью возврата — 10 километров. Этот параметр увеличивается при снижении полезной нагрузки.

В июне стало известно, что Вооруженные силы России начали применять в зоне специальной военной операции дроны-камикадзе «Герань-2» новой модификации, которые можно использовать как мощный FPV-дрон.