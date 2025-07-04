ВС России рассказали о ночном ударе «Кинжалами» по ВПК Украины

В Минобороны России рассказали о ночном ударе «Кинжалами» по ВПК Украины.

Об этом говорится в сводке ведомства.

«Сегодня ночью в ответ на террористические акты киевского режима... нанесён массированный удар высокоточным оружием большой дальности наземного базирования, аэробаллистическим гиперзвуковым ракетным комплексом «Кинжал», ударными беспилотными летательными аппаратами дальнего действия», — указывается в заявлении.

Уточняется, что удар нанесён по промышленным предприятиям, осуществляющим разработку и производство беспилотных летательных аппаратов, FPV-дронов и других роботизированных мобильных комплексов, различной аппаратуры военного назначения в Киеве, а также инфраструктуре военного аэродрома и нефтеперерабатывающему заводу.

Ранее в Минобороны России сообщили, что российская армия поразила место стоянки РСЗО HIMARS ВСУ.