НАТО выражает готовность оказать Украине помощь вместо США — европейские страны могут компенсировать дефицит вооружений. Об этом сообщает «Независимая газета» со ссылкой на опрошенных экспертов.

Как отмечается в материале, несмотря на приостановку поставок американских вооружений Киеву, ВСУ продолжают оборону и попытки войти в Курскую область. Авторы напоминают о том, что Минобороны РФ ранее сообщило о гибели замглавкома ВМФ генерал-майора Михаила Гудкова в этом регионе.

Подчеркивается, что ВС РФ активно наступают на фронте, взяв под контроль села Разино в ДНР и Меловое в Харьковской области. Украинские и западные источники отмечают продвижение российских войск в Каменском и Новосергеевке. СМИ Украины сообщили о полуокружении ВСУ на покровском и угледарском направлениях в Донбассе.

По словам экспертов, Украина испытывает дефицит средств ПВО, что может ослабить ее оборону. Западные специалисты прогнозируют ее истощение до осени. США приостановили поставки ЗРК Patriot, ракет Stinger, Hellfire, AIM, GMLRS для HIMARS и артиллерийских боеприпасов.

Однако, как сообщается, европейские страны могут компенсировать дефицит вооружений. США и НАТО разрабатывают новые технологии, включая лазерное оружие и дроны-перехватчики, указывают эксперты.

Ранее американский лидер Дональд Трамп заявил, что Вашингтон не отказывается от помощи Украине, но должен убедиться в том, что самим США достаточно запасов оружия.