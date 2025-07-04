Названа причина отказа США поставлять оружие Украине

США приостановили поставки некоторых боеприпасов на Украину не из-за дефицита в стране, а по политическим мотивам.

Такую причину назвала итальянская газета La Repubblica.

«Анализ данных показывает, что мотивация приостановки поставок некоторого оружия Украине, которую объяснила американская администрацией, лишена военной значимости и является исключительно политическим решением», — отмечается в материале.

Также издание указывает, что, если Вашингтон продлит приостановку вооружений, это решение в перспективе «выявит слабость европейской военной промышленности».

Ранее журнал Politico со ссылкой на источники сообщил, что решение Пентагона приостановить некоторые поставки боеприпасов на Украину шокировало конгрессменов, чиновников Госдепартамента и европейских союзников США, которых обычно подробно информируют о таких вопросах. Дополнительно отмечается, что украинского лидера Владимира Зеленского также не уведомили о приостановке помощи.