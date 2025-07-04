В Кривом Роге сообщили о повреждении инфраструктуры

В Кривом Роге в результате взрыва поврежден объект инфраструктуры.

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Об этом сообщил глава совета обороны города Александр Вилкул, передает в Telegram издание «РБК-Украина».

«Попадание в объект гражданской инфраструктуры. Большой пожар», — заявил чиновник.

Отмечается, что в результате удара в городе также пропал свет.

Ранее стало известно, что российские войска могли атаковать город с помощью корректируемой авиабомбы. Отмечается, что это стало возможно из-за нехватки на Украине систем противовоздушной обороны.