Власти Румынии высказались об отправке войск на Украину

Правительство Румынии "ни в коем случае" не будет отправлять военнослужащих для участия в конфликте на Украине.

Об этом заявил премьер-министр Румынии Илие Боложан в интервью телеканалу Antena3.

"[Правительство] Румынии ни в коем случае не ставит вопрос о вступлении в войну, ни раньше, ни сейчас, оно не отправляет на войну наших молодых людей и детей", - сказал он.

При этом глава румынского кабмина отметил необходимость увеличения расходов на оборону, особенно для стран, которые находятся на восточном фланге НАТО.

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Лидеры стран Североатлантического альянса согласились увеличить расходы на оборону до 5% ВВП, следует из коммюнике, принятого по итогам саммита НАТО, который прошел 24-25 июня в Гааге. Страны - участницы альянса будут выделять к 2035 году не менее 3,5% ВВП на основе согласованного определения военных расходов НАТО и вплоть до 1,5% ВВП для защиты критически важной инфраструктуры, сетей, обеспечения гражданской готовности и устойчивости, стимулирования инноваций и укрепления военно-промышленного комплекса.