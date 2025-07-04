В Германии нашли способ удвоить число резервистов

Берлин планирует ввести шестимесячную добровольную службу в армии, чтобы укрепить обороноспособность страны.

© Lenta.ru

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.

«Новая программа военной службы в Германии будет предусматривать обучение новобранцев в течение шести месяцев простым задачам, таким как несение караульной службы», — сказано в сообщении.

Сообщается, что Германия рассчитывает таким образом удвоить число подготовленных резервистов — с 100 тысяч до 200 тысяч. При этом программа изначально будет добровольной, но власти, по данным агентства, допускают возможность призыва, если желающих окажется недостаточно.

Ранее стало известно, что власти ФРГ намерены ввести обязательную военную службу в том случае, если потребности бундесвера в свете новых планов НАТО не будут удовлетворены достаточным количеством добровольцев.