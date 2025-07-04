Эксперт назвал плюсы и минусы российского лазера для уничтожения БПЛА

Лазерный лучемет «Посох», предназначенный для уничтожения беспилотников, испытают на украинском дроне «Лютый». Как сообщает «Царьград», разработчик БПЛА Сергей Товкач рассказал о плюсах и минусах лазерного оружия.

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Известно, что «Посох» предназначен для борьбы с FPV-дронами — БПЛА, которые управляются операторами от «первого лица». Устройство поражает цели без шума и почти мгновенно, разрушая оказавшиеся в прицеле элементы дрона. Создатели утверждают, что поражать цели можно на дальности до 1,5 км.

Товкач отметил, что лазерное оружие — это давняя мечта человечества. Однако с его применением есть проблема в виде атмосферы, которая состоит из смеси газов и воды. Ее прозрачность различная для разных частот света. Например, для инфракрасного диапазона атмосфера вообще непрозрачна.

«Вторая беда — это то, что лазерный луч — это высокоэнергетическая такая штука. И это приводит к тому, что если его пустить через атмосферу, которая содержит воду, то эта вода начинает резко нагреваться и выпариваться. То есть сам луч создаёт себе паровую завесу и упирается в эту завесу», — объяснил эксперт.

В результате использование лазерных лучей, особенно на большой дистанции, становится проблематичным. Лазерный луч должен работать в определенном диапазоне частот света и «раздвигать» пар, который он создает. Для последнего применяются различные технологии — например, луч делают не сплошным, а в виде трубки с пространством внутри. Сперва он «распихивает» испаренную воду, а уже после по центральной части дается мощный импульс. Однако работает технология не всегда — например, в местах с повышенной влажностью.

Вместе с тем для небольших дистанций такие нюансы не так важны. По словам Товкача, для противодействия дронам лазеры хороши тем, что в такой ситуации не требуется большая дистанция. Поражать БПЛА можно и на расстоянии до километра, где вышеописанные проблемы не проявляются.

Кроме того, в таком случае лазеру не нужно много энергии. На дистанциях до километра достаточно мощности в несколько сотен ватт, которые способен выдать обычный бензиновый генератор. Другое преимущество лазера — отсутствие инерции. На небольших расстояниях лазер моментально достигает цели, а целиться им крайне легко. Кроме того, луч не падает на землю, как отработанные зенитные ракеты или пулеметные пули.

«И на малых дистанциях лазерное оружие — это вполне реальная история. И это правильный путь. Я про это два года говорю, что против дронов бороться нужно лазерами», — подчеркнул эксперт.

Также лазерное оружие можно будет использовать для защиты тяжелой техники. Для этого достаточно вывести световод наружу и направлять луч зеркальцем. Благодаря такому оснащению танки смогут достаточно легко отбиваться от нападений БПЛА.