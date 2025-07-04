Зеленский отреагировал на мощные удары по Киеву

В ночь с четверга на пятницу Украина столкнулась с одним из крупнейших воздушных ударов. Об этом заявил Владимир Зеленский в социальных сетях.

По словам Зеленского, российская армия нанесла удары по целям на Украине, включая Киев и другие регионы. Власти страны ранее проинформировали о массированных атаках с применением ракет и беспилотников.

СМИ писали, что по Киеву и его окрестностям было выпущено около двенадцати баллистических ракет, запущенных из оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер-М». В результате были поражены производственные объекты, а также, по некоторым данным, территория авиабазы в Василькове.

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Ранее сообщалось, что в ночь на пятницу, 4 июля, в нескольких российских регионах ВСУ совершили атаки с применением дронов. В Минобороны РФ заявили об уничтожении почти пятидесяти беспилотников. Российские военные рассказали, что за прошедшую ночь дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 48 украинских беспилотников самолетного типа.