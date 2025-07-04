Российские войска взяли в огневой мешок один из городов в ДНР

Российские войска зачистили карман между Малиновкой и Миролюбовкой в Донецкой народной республике (ДНР), что позволило взять в огневой мешок Димитров (украинское название — Мирноград). Об этом сообщил советник главы региона Игорь Кимаковский, передает ТАСС.

По его словам, зачистив территорию между населенными пунктами, российские войска также смогли выровнять линию фронта на данном участке.

«Наши войска зачистили карман между Миролюбовкой и Малиновкой и выровняли линию фронта, взяли Димитров в огневой мешок», — рассказал Кимаковский.

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Ранее военблогер Юрий Подоляка заявил, что прорыв российских войск между Димитровым и Дзержинском (украинское название — Торецк) стал уникальным для специальной военной операции. Он подчеркнул, что это стало событием стратегического масштаба.