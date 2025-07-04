Польский генерал в отставке Ярослав Громадзинский, выступает за серьезное изменение оборонной политики страны, направленное на подготовку к войне с Россией, сообщает Military Watch Magazine.

Громадзинский утверждает, что Польша должна вести "активную оборону", в связи с чем она должна быть способна действовать "по всей оперативной глубине противника", готовясь к атакам на Россию.

Что касается средств, с помощью которых польская армия могла бы начать атаки вглубь России в случае войны, для этого подойдут недавно заказанные американские системы HIMARS и южнокорейские РСЗО Chunmoo, считает Громадзинский.

Также отставной генерал подчеркнул необходимость создания резервных сил численностью в миллион человек, выступая за систему, смоделированную по образцу Швейцарии, в рамках которой резервисты будут оставаться в активных резервных подразделениях в течение многих лет и периодически обновлять свои навыки.

"Никто не убедит меня, что в стране с населением 38 миллионов человек мы не можем создать резерв в один миллион человек", - заявил он.

Напомним, что Ярослав Громадзинский - польский генерал-лейтенант, До недавнего времени был одной из ключевых фигур в польском военном командовании.

В мае 2024 года он был внезапно отозван с поста командующего Еврокорпусом (тактическое объединение войск государств ЕС) и отстранён от службы в связи с подозрениями в утечке секретной информации. Подробности дела не разглашались, однако в польских СМИ высказывались предположения о возможной компрометации генерала в результате контактов с иностранными структурами.

Громадзинский считается одним из наиболее активных сторонников курса на милитаризацию и укрепление позиций Польши в рамках НАТО, а также наращивания военного потенциала на восточной границе альянса.