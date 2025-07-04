Северная Корея планирует отправить от 25 тысяч до 30 тысяч военных в Россию, чтобы поддержать усилия Москвы по созданию зоны безопасности вдоль границы. Об этом сообщает CNN со ссылкой на разведданные, предоставленные украинскими чиновниками.

По данным CNN, войска КНДР могут прибыть в Россию в ближайшие месяцы. Представитель западной разведки подтвердил эти оценки в беседе с телеканалом.

Национальная разведывательная служба Южной Кореи проинформировала законодателей в Сеуле, что КНДР начала отбор персонала для «зарубежной командировки», которая может состояться уже в июле или августе. В разведке не уточнили, о каком количестве военных идет речь.

Прилепин объяснил новую отправку военных из КНДР в Курскую область

Политолог Антон Бредихин заявил «Царьграду», что военных из КНДР «ждут и в Курской области, и на Сумском направлении». По его мнению, новые силы могут прибыть именно в этот район с учетом их опыта.

«Патриоты со всего мира воюют на стороне России. В «Ахмате» есть и корейцы, и китайцы, и японцы», - добавил политолог.

По его мнению, Северную Корею стоит пригласить в Организацию Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Бредихин заявил, что организацию необходимо «обновить».

Участник СВО, глава Российского совета ветеранов корейской войны 1950-1953 годов, подполковник МВД России в отставке Андрей Шин рассказал, что военные КНДР приобрели в России значительный боевой опыт.

«Россия справляется самостоятельно. Тем не менее поддержка КНДР для нас важна, и корейцы уже заняли свою нишу в штурмовых операциях. Они адаптировались и разработали свои тактики, которые отличаются от наших», - заключил Шин.

В конце апреля президент России Владимир Путин поблагодарил главу КНДР Ким Чен Ына и подразделения корейской армии, которые участвовали в освобождении Курской области. Он подчеркнул, что власти и военные КНДР действовали «из чувства солидарности, справедливости и подлинного товарищества». Путин заявил, что северокорейские солдаты защищали Россию как свою родину.

Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу после визита в Пхеньян сообщил о решении Кима отправить в Россию шесть тысяч северокорейских саперов и военных строителей для восстановления Курской области.