Генерал раскрыл, как украинские дроны могли атаковать Ижевск

Военный эксперт, генерал-майор авиации Сергей Липовой допустил, что украинские дроны, атаковавшие Ижевск, могли быть доставлены в Россию и запущены с российской территории.

"Дроны ВСУ попадают в РФ в разобранном виде, потом где-то в укромном месте они собираются", - отметил он в интервью порталу News.ru.

Эксперт также сказал, что этим могут заниматься спящие ячейки, которые проникли в Россию под видом беженцев и получают задание от СБУ.

Что касается Ижевска, то генерал подчеркнул, что это непростой город, который является частью оборонно-промышленного производства, поэтому противник туда запускает беспилотники, чтобы максимально нанести ущерб.

Во вторник глава Удмуртии Александр Бречалов сообщал, что три человека погибли и еще 42 пострадали после атаки беспилотников на одно из ижевских предприятий.

Сегодня утром беспилотная опасность была объявлена на территории Удмуртии и в соседних субъектах. После полудня Росавиация сняла ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Ижевска.