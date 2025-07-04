В Минобороны РФ сообщили об успешных операциях российских войск на запорожском и красноармейском направлениях. «Рамблер» собрал главные заявления российских военных по состоянию на утро пятницы, 4 июля.

Удар «Ланцета»

Военные группировки войск «Запад» уничтожили самоходную артиллерийскую установку ВСУ Zuzana, сообщили в Минобороны РФ. Операторы беспилотников ZALA 1-й гвардейской танковой армии заметили украинскую установку на одном из направлений зоны СВО. Они передали ее координаты расчету барражирующего боеприпаса «Ланцет», который нанес точный удар.

«Начали по нам работать артиллерией. Нашли это орудие, уничтожили», – рассказал начальник расчета БПЛА с позывным «Орел».

Удар «Суперкама»

Расчет российского разведывательного беспилотника «Суперкам» уничтожил замаскированный опорный пункт ВСУ в районе села Поддубное в ДНР, сообщили в Минобороны РФ. Операция была проведена подразделениями разведки 36-й общевойсковой армии группировки войск «Восток».

Удары по ВСУ на запорожском направлении

Артиллеристы группировки войск «Восток» нанесли точные удары по укрепленным районам ВСУ на запорожском направлении, сообщили в Минобороны. В результате были уничтожены опорные пункты ВСУ, нарушена украинская система управления огнем и ликвидирована живая сила ВСУ.

Удары «Мсты»

Расчет 152-миллиметровой самоходной артиллерийской установки «Мста-С» уничтожил минометную точку ВСУ на красноармейском направлении, заявили в Минобороны. Операция была проведена военными 90-й гвардейской танковой дивизии группировки войск «Центр». Украинский миномет был уничтожен вместе с личным составом.

В районе поселка Щербиновка в ДНР беспилотник-разведчик выявил пункт временной дислокации ВСУ в одном из частных домов. Координаты цели были переданы артиллерийским расчетам буксируемых орудий «Мста-Б» Южной группировки войск. Личный состав ВСУ был ликвидирован.

Новый участок фронта

Подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко рассказал РИА Новости, что российские силы активизировали новый участок фронта на границе с Харьковской областью. Речь идет об участке границы шириной в двадцать километров между Белгородской и Харьковской областями.

«Отмечается активизация наших войск от Старого Хутора Белгородской области и до района Бологовки Харьковской области», - заявил Марочко.

Он добавил, что речь может идти об операции по формированию буферной зоны.

Уничтожение переправ ВСУ через реку Оскол

Марочко также сообщил, что ВС РФ уничтожили украинские паромные переправы через реку Оскол в районе поселков Купянск-Узловой и Ковшаровка Харьковской области. Это затруднило ротацию и эвакуационные мероприятия ВСУ.

Марочко добавил, что эти переправы ВСУ использовали для переброски материально-технических средств и личного состава. По его мнению, уничтожение переправ ослабит украинскую оборонительную линию на восточных рубежах Купянска.