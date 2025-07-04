«Мы знали, что нас сменят»: два российских десантника удерживали опорный пункт 37 дней

Двое десантников группировки войск «Днепр» в течение 37 дней удерживали захваченный у Вооруженных сил Украины опорный пункт, находясь в окружении и отражая непрерывные атаки. О том, как им удалось выполнить боевую задачу, пишет РИА Новости.

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Командир подразделения десантно-штурмового взвода с позывным «Фартовый» пояснил изданию, что опорный пункт был захвачен российскими военными после всего одного выстрела из гранатомета.

«Лесополку зачищали, освобождали. Ну и мы оказались, ну как, глубоко врезались, маленько. Оказались в полукольце, в окружении. Ну, 37 суток мы держали», - отметил один из защитников опорного пункта, десантник с позывным «Крона».

По его словам, обороняться приходилось постоянно. Их атаковали из артиллерии, минометов, били дронами «Баба-Яга», а также пытались «выкурить» с помощью газа.

Удержать опорный пункт российским военным удалось в том числе благодаря военной хитрости: они создали фальшцель и именно по ней приходилось большинство ударов. Также десантники отразили атаку военнослужащих вооруженных сил Украины.

«Пришло подразделение в количестве трех человек. Они пытались взять «опорник». Наши ребята просто отстреливались, и, не сдавая позиций, дали понять, что им здесь делать нечего», - рассказал «Фартовый».

При этом штурмовики, находясь в окружении и успешно выполняя боевую задачу, не сомневались в том, что их не бросят и обязательно сменят.

«Мы знали все равно, что придут, нас сменят… Думали о семье. Времени было много. Сильно высовываться нельзя было. Выбежим на разведку, покрутимся и обратно. Усилим крышу, отремонтируем, что за ночь нам накидали. Бомбы там, какие не разорвались, подальше отнесем. Вот так вот и прошло время», - отметил «Крона».

В настоящий момент бойцы находятся в тылу на реабилитации и отдыхают, подытожил командир.

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