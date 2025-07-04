Один погиб, двое пострадали: главное об атаках БПЛА за ночь на 4 июля

В ночь на пятницу, 4 июля, в нескольких российских регионах сообщили об атаках ВСУ с применением дронов. В Минобороны РФ заявили об уничтожении почти пятидесяти беспилотников.

Заявление Минобороны

Российские военные рассказали, что за прошедшую ночь дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 48 украинских беспилотников самолетного типа. По данным Минобороны РФ, 26 дронов было перехвачено над Ростовской областью, двенадцать - над территорией Курской области, шесть - над Белгородской областью, три - над Орловской областью, один - над Липецкой областью.

Ростовская область

Временно исполняющий обязанности губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что ночью 4 июля беспилотники атаковали Азов, Ростов, Новошахтинск, Шахты, Азовский, Мясниковский, Каменский, Октябрьский сельский, Миллеровский и Тарасовский районы.

В поселке Долотинка Миллеровского района погибла учительница-пенсионерка. Из-за падения беспилотника там был поврежден двухэтажный восьмиквартирный дом, обрушилась плита перекрытия. Из разрушенного дома были эвакуированы 20 жильцов.

В Азове взрыв беспилотника повредил остекление в многоквартирном доме. По предварительным данным, люди не пострадали. Обломки еще одного дрона упали на стадион имени Лакомова.

Слюсарь сообщил, что из Азова и Азовского района поступило множество сообщений о поврежденных окнах, дверях и припаркованных рядом с домами машинах. В одном из домов была повреждена кровля. По предварительным данным, люди не пострадали.

В Шахтах в результате атаки отключилась электроэнергия на трансформаторной подстанции. Без света остались почти две тысячи частных домов, в которых живут более шести тысяч человек. В нескольких домах повреждены окна. Пострадавших нет.

Московская область

Ранним утром 4 июля беспилотники атаковали Сергиево-Посадский округ Подмосковья, сообщила глава округа Оксана Ероханова. Властям известно о четырех взрывах в окрестностях микрорайона Звёздочка. В результате атаки пострадал мужчина - его «незначительно посекло осколками».

В результате падения беспилотников была повреждена подстанция. В целях безопасности власти отключили еще несколько подстанций. По данным Ерохановой, без электричества остались микрорайоны Рабочий, Звездочка, Скобянка, Птицеградский, Клементьевский, наполовину микрорайон Ферма, несколько объектов ЖКХ, социальные учреждения и многоквартирные дома.

Позже Ероханова сообщила, что в Сергиево-Посадском округе упали четыре украинских беспилотника. По ее данным, 60-летний мужчина получил закрытую черепно-мозговую травму и потерял три зуба. У 40-летнего мужчины открытая рана шеи и ушиб грудной клетки. Они госпитализированы в состоянии средней тяжести.

Орловская область

Губернатор Орловской области Андрей Клычков сообщил, что в регионе нет повреждений и пострадавших из-за атак беспилотников. На местах работают сотрудники МЧС и правоохранительных органов.

Ограничения в аэропортах

В Росавиации сообщили, что временные ограничения на вылет и посадку самолетов были введены в аэропорту Саратова, Самары, Ярославля, Казани и Нижнекамска. Ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских самолетов.