Озвучен список приостановленных США поставок Украине

Перехватчики Patriot и системы противоракетной обороны (ПВО) Stinger вошли в список приостановленных поставок США Украине.

Об этом сообщает Financial Times (FT) со ссылкой на источники.

«Приостановленные поставки включают перехватчики Patriot, системы ПВО Stinger, управляемые артиллерийские снаряды и боеприпасы, используемые истребителями F-16 и Nasam», — приводит издание слова высокопоставленных официальных лиц США и Украины.

Кроме того, как отмечает газета, были задержаны поставки более 100 ракет Hellfire, около 250 снарядов GMLRS для дальних точных ударов и противотанковые системы, такие как пусковая установка AT4.

Однако уточняется, что поставки некоторых видов оружия продолжаются.

Ранее стала известна цель России в летней кампании на Украине. По мнение военных аналитиков, Москва намерена сжевать войска и технику противника и подорвать поддержку Киева со стороны гражданского населения, а также на Западе.