В США четырехкратно увеличили планы закупок ракет ПВО

Армия США планирует четырехкратно увеличить закупки зенитных ракет Patriot PAC-3 MSE. Это происходит на фоне развития оборонной инициативы «Золотой купол» и сообщений о дефиците американских резервов, вынудившем Пентагон приостановить часть поставок этого вооружения Киеву.

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Такие выводы сделаны РИА «Новости» на основе анализа документов проекта военного бюджета на 2026 год.

«Совет по надзору за требованиями армии (AROCM) утвердил увеличение плана закупок PAC-3 MSE с 3 376 до 13 773 единиц 16 апреля 2025 года», — указано в документе, где срок реализации данного плана не уточняется.

Столь значительное расширение закупочной программы, вероятно, обусловлено приоритетом совершенствования противоракетной обороны в рамках проекта «Золотой купол» и необходимостью срочно восполнить боезапас.

как информировала во вторник газета Politico, Соединённые Штаты остановили часть поставок вооружений Украине из-за истощения собственных запасов. Позже администрация Белого дома подтвердила, что данное решение принято в интересах национальной безопасности США.

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Согласно данным Пентагона, армия США запросила на эти ракеты в 2026 году свыше 1,31 миллиарда долларов. Эта сумма включает 945,9 миллионов долларов базового финансирования и 366 миллионов долларов обязательных расходов на приобретение дополнительных 96 ракет. Из указанных 945,9 миллионов долларов 549,6 миллионов направлены на закупку 130 ракет по основной программе, а ещё 396,3 миллиона предназначены на 103 ракеты через фонд Overseas Operations Cost для поддержки Украины (Operation Atlantic Resolve).

PAC-3 MSE представляют собой усовершенствованные ракеты-перехватчики, созданные для уничтожения баллистических и крылатых ракет, а также вражеской авиации прямым кинетическим поражением. Как следует из бюджетных документов, средняя цена одной такой ракеты составляет приблизительно 3,871 миллиона долларов.