В России рассказали о запуске украинскими военными отравленных дронов

Военный эксперт, полковник запаса Геннадий Алехин в Telegram-канале рассказал о том, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) запускают отравленные дроны, покрытые токсичными веществами.

О ситуации ему рассказали саперы, которые проводят разминирование в приграничье Белгородской области.

«Уже неоднократно они обнаруживали FPV-дроны, обработанные химическими соединениями, вызывающими вред организму при прикосновении», — отметил Алехин.

Ожоги рук и глаз: ВСУ отправляют на задание отравленные дроны

Ранее сообщалось, что до конца лета планируются испытания первого прототипа лазерного антидронового комплекса в рамках проекта «Посох», который может поражать беспилотники ВСУ с дистанции до 1500 метров.