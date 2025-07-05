Стало известно об ударе «Кинжалами» по аэродрому ВСУ

Вооруженные силы (ВС) России ударили по аэродрому Вооруженных сил Украины (ВСУ) Староконстантинов, расположенный в одноименном городе Хмельницкой области. Об этом сообщил Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» («РВ»).

По его данным, ВС РФ нанесли удары по авиационной базе украинской армии гиперзвуковыми ракетами «Кинжал».

«Гиперзвуковые "Кинжалы" ударили по аэродрому ВСУ Староконстантинов. (...) Прогремели взрывы», — говорится в публикации.

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Отмечается, что по всей Украине была объявлена воздушная тревога. Как заявил военный корреспондент Юрий Котенок, за час на указанном аэродроме ВСУ прогремело три взрыва.