Военкоры сообщили об ударах гиперзвуковыми «Кинжалами» по Киеву

По Киеву нанесен удар гиперзвуковыми ракетами «Кинжал», об этом сообщает Telegram-канал «Военкоры Русской Весны».

«Гиперзвуковые "Кинжалы" ударили по Киеву! Также столицу Украины атакуют ударные "Герани"», — отмечается в публикации.

Информацию о пуске ракет также подтвердили украинские мониторинговые паблики. В местных каналах распространяются кадры пожаров в нескольких районах Киева, над городом поднимается дым.

Мэр Киева Виталий Кличко вновь сообщил о работе систем противовоздушной обороны. Он отметил, что взрывы произошли в Оболонском и Днепровском районах столицы.

Воздушная тревога объявлена на всей территории Украины. Киевляне приготовились ночевать в метро из-за сообщений почти о сотне дронов над территорией страны.