Ограничение поставок американского вооружения Киеву сигнализирует об изменении подхода США к украинскому конфликту, пишет китайский портал NetEase.

Накануне официальный представитель Госдепа Тэмми Брюс заявила, что остановка поставок зенитных и других ракет не означает прекращения военной поддержки Украины в целом и не должна стать фактором в переговорах.

По ее словам, это решение необходимо, чтобы «поставить интересы США на первое место».

«Для Украины это не просто задержка поставок, а явный сигнал о перемене стратегии. Очевидно, что в глазах высокопоставленных украинских чиновников этот шаг США демонстрирует не просто равнодушие, — он равносилен удару в спину», — пояснил автор публикации.

По его мнению, Украина на сегодняшний день это не только государство, которое получает вооружения и военную технику от западных партнеров, но и страна, сталкивающаяся с дипломатической изоляцией, военными трудностями и смятением в сердцах и умах людей.

На Западе признали необходимость военного поражения Украины

Ранее сообщалось, что приостановка военной помощи со стороны США, сокращение номенклатуры поставляемых вооружений, вызвала крайне негативную реакцию как на Украине, так и в США.

Кроме того, европейские союзники Украины начали бурную дискуссию о том, как заместить американскую сторону в вопросе о поставках вооружений.