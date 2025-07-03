ВСУ попытались атаковать ДНР ракетами

Вооруженные силы Украины (ВСУ) предприняли попытку нанести ракетный удар по Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные службы региона.

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По их информации, ВСУ для атаки применяли ракеты Storm Shadow. В республике начали работать системы противовоздушной обороны.

Уточняется, что взрывы раздаются сразу над тремя городами — Донецком, Макеевкой и Харцызском. Более подробная информация пока не приводится.

В прошлый раз ВСУ атаковали Донецк вечером 30 июня. Тогда для ударов тоже применялись ракеты Storm Shadow, а также дроны-камикадзе.