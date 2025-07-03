Бывшим бойцам ВСУ, перешедшим на сторону России, выдали натовское трофейное оружие, рассказал боец 36-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады группировки войск «Восток» с позывным «Пальма». Об этом пишет РИА Новости.

По его словам, среди переданного солдатам из отряда Мартына Пушкаря вооружения были винтовки M4, UAR-15, пулемет FN MAG, автоматический гранатомет калибра 40 миллиметров и боеприпасы к ним.

Боец отряда Мартына Пушкаря с позывным «Щука» уточнил, что полученное оружие уступает российским образцам, но окажется полезным, так как бывшие солдаты ВСУ проходили обучение в странах НАТО с этим оружием.

«В данном случае будет полезно, поскольку мы проходили обучение в Польше, это оружие нам уже будет удобнее, чем АК [автомат Калашникова]. Он, конечно, крепче и выносливее, но руку набивали вот на таком. По этой причине на нем будет проще отрабатывать», — уточнил «Щука».

По данным агентства, добровольческий отряд имени Мартына Пушкаря создан из экс-военнослужащих ВСУ, преимущественно уроженцев Запорожской области, которые сформировали освободительное движение и ведут борьбу с властями Украины.

Ранее сообщалось, что бывшие бойцы ВСУ вступают в ряды ВС РФ по идейным соображениям. В частности, в связи с разочарованием в политике Владимира Зеленского.