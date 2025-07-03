Запад потребовал от Киева захоронить наемников ВСУ на территории Украины

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Несколько иностранных государств обратились к Киеву с требованием захоронить их наемников, которые воевали на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ), на территории республики. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на российские силовые структуры.

Запад потребовал от Киева захоронить наемников ВСУ на территории Украины
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«Связано это с нежеланием условной Британии получить кладбища со своими гражданами, уничтоженными на территории Украины», — пояснили там.

Конкретные страны, выступившие с соответствующим требованием, не называются.

Ранее сообщалось, что тело британского наемника Бенжамина Лео Бергесса, ликвидированного в Сумской области, кремировали в Киеве.