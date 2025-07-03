Несколько иностранных государств обратились к Киеву с требованием захоронить их наемников, которые воевали на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ), на территории республики. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на российские силовые структуры.

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«Связано это с нежеланием условной Британии получить кладбища со своими гражданами, уничтоженными на территории Украины», — пояснили там.

Конкретные страны, выступившие с соответствующим требованием, не называются.

Ранее сообщалось, что тело британского наемника Бенжамина Лео Бергесса, ликвидированного в Сумской области, кремировали в Киеве.