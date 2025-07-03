Макрон прокомментировал приостановку поставок вооружений США Украине

Президент Франции Эммануэль Макрон назвал информацию о приостановке поставок определенного вооружения Украине со стороны США «техническим решением», выразив уверенность в том, что Вашингтон по-прежнему привержен поддержке Киева в конфликте с Российской Федерацией. Об этом сообщает ТАСС.

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«Я понял, что были приняты технические решения, и не думаю, что стоит придавать им излишнее значение», — заявил Макрон, добавив, что США с самого начала конфликта играли важную роль.

Он подчеркнул, что крайне важно сохранить поддержку Киева и усилить санкционное давление на Россию. По его словам, Европейский союз якобы уже принял 18-й пакет санкций в отношении РФ, несмотря на то, что на последнем саммите ЕС Словакия наложила вето, заблокировав его утверждение. Макрон выразил надежду на то, что США также примут со своей стороны новый пакет санкций, который, по его мнению, позволит прекратить боевые действия и приступить к мирным переговорам.

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До этого газета The Hill сообщила, что недавнее решение Пентагона о приостановке поставок определенных видов летального вооружения на Украину вызвало бурю негодования среди украинских «ястребов».