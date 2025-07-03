Украинская элита неприятно поражена намерениями Соединенных Штатов приостановить поставки оружия ВСУ, пишут обозреватели Лора Келли и Эллен Митчелл в статье для The Hill.

В последние недели, отметили журналисты, телефонные линии перегорают, поскольку Киев и его сторонники в Конгрессе изо всех сил пытаются сохранить линии поставок открытыми.

«Украинские силы не только защищают свою родину — они удерживают линию фронта самой свободы. Не может быть полумер в защите свободы. Мы должны, как и всегда, отстаивать мир силой», — разъяснил конгрессмен Брайан Фицпатрик.

Его коллега Майкл Маккол, бывший председатель Комитета по иностранным делам Палаты представителей, заявил, что США не могут позволить России одержать победу. Он добавил, что следует показать Москве, что Вашингтон настроен серьезно.

Вместе с тем, заметили обозреватели, Пентагон представляет прекращение поставок оружия как проверку своих собственных запасов боеприпасов и сохранение готовности сил США.

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«Мы рассматриваем это как здравый смысл, прагматичный шаг к созданию структуры для оценки того, какие боеприпасы были отправлены и куда», — заявил журналистам представитель Пентагона Шон Парнелл.

Обозреватели пояснили, что чиновник отказался назвать типы боеприпасов, поставки которых были остановлены, а также не назвал сроки возобновления поставок.