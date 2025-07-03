Раскрыто, что будет с Савченко при повторном попадании в плен

Политолог и военный эксперт Олег Глазунов заявил, что украинскую военнослужащую Надежду Савченко могут снова обменять на другого пленного, если она и правда снова оказалась в плену. Об этом пишет «Лента.ру».

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При этом, по мнению аналитика, в случае попадания в плен Савченко обменяют не на рядового солдата, а на находящегося в украинской тюрьме пророссийского деятеля.

Оказаться им может разведчик, агент или украинец, который поддерживал Россию, считает собеседник издания.

По словам Глазунова, если бы Савченко была военным преступником, то ее бы судили, и она понесла бы наказание.

Напомним, ранее сообщалось, что помилованная Путиным украинская летчица и экс-депутат Рады Надежда Савченко могла вновь попасть в плен.

На Украине сообщили о попадании в плен Надежды Савченко

Однако экс-депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров усомнился в том, что Савченко могла повторно сдаться в плен российским войскам. По словам экс-нардепа, на линии боевого соприкосновения она не находилась.