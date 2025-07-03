С командиром бригады ВСУ погиб его заместитель и весь штаб

Начальник штаба 110-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерий Мирзаев был убит в результате удара Вооруженных сил (ВС) России по городу Гуляйполе в Запорожской области. Об этом написало украинское издание «Страна.ua» со ссылкой на источники.

В сообщении уточняется, что также погиб заместитель командира 110-й бригады Дмитрий Романюк.

О ликвидации командира 110-й отдельной механизированной бригады, генерала ВСУ Сергея Захаревича 1 июля сообщил командир 128-го отделения отдельной горно-пехотной бригады Сергей Собко. В некрологе он назвал отличительными чертами комбрига «агрессию и инициативу».

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил гибель Захаревича. Он уточнил, что потери есть и среди офицерского, и рядового состава.