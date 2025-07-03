Иран заявил о своем отношении к Договору о нераспространении ядерного оружия

Тегеран привержен Договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО). С таким заявлением на своей странице в соцсети Х выступил глава МИД Ирана Аббас Аракчи.

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«Фейковые новости. Иран остается приверженным ДНЯО», — написал дипломат.

Ранее официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи заявил, что «ядерное оружие не должно существовать ни у одного государства в Западной Азии». По его словам, Тегеран остается приверженным ДНЯО.